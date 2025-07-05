Оксана Самойлова рассказала о возлюбленном старшей дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что у ее старшей дочери Ариелы уже есть молодой человек, с которым она общается. Знаменитость рассказала, что с мальчиком ездил знакомиться Джиган, который одобрил избранника дочери.

«У нее есть близкий друг. Недавно Джиган ездил на разговор с ним, просто познакомиться. Если Джиган сказал „вроде нормальный“ по отношению к другу своей дочери, значит, реально хороший парень», — поделилась она.

При этом Самойлова призналась, что не отпускает дочь без охранника. По словам блогерши, с секьюрити Ариела будет ходить до совершеннолетия.

«Она постоянно с охраной, так что там ничего точно не может быть, кроме того, что мы видим с помощью глаз наших охранников», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что отчаявшаяся Самойлова обратилась за помощью к фанатам.