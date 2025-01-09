«Подумал, что буду глохнуть»: Сергей Шнуров признался в недуге, с которым живет уже 8 лет

Певец Сергей Шнуров впервые рассказал о недуге, с которым живет уже 8 лет. Артист заявил о проблемах со здоровьем во время записи подкаста «Ниче святого» для Hi-Fi-стриминга «Звук».

По словам Сергея, в 43 года у него появился шум в одном ухе. Певец испугался, что начнет глохнуть. Чтобы избежать этого, он посетил многих врачей, но медицина не смогла решить его проблему. Тогда Шнуров осознал: надо жить и «не париться».

«У меня где-то в 43 года появился шум в одном ухе. Я подумал, что все, сейчас буду глохнуть. Есть какое-то научное название про этот старческий шум в ушах. А потом я понял, что просто рано стал слышать тот самый белый шум, который пошел от первого взрыва. Можно сказать, что я слышу дыхание вселенной», — высказался артист.

Сергей считает, что после выявления недуга его жизнь никак не изменилась.

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