«Не умею делать селфи из рыданий»: Симоньян сообщила о клинической смерти Тиграна Кеосаяна

59-летний режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом рассказала его супруга, журналистка Маргарита Симоньян.

Как пояснила Маргарита, у Кеосаяна уже давно возникли серьезные проблемы с сердцем. СМИ писали, что режиссер был госпитализирован еще в конце декабря, и его состояние оценивают как крайне тяжелое. Однако жена режиссера подтвердила эту информацию только сейчас.

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она добавила, что мама Тиграна два года назад потеряла старшего сына, поэтому сложно передать словами ее состояние. Родительница молится Богу и надеется на лучшее, пишет Маргарита.

Журналистка призвала всех тех, кто любит Тиграна, помолиться за него.

Режиссер перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян начали жить вместе с 2012 года. В августе 2013 года у них родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014 года — сын Баграт, а в 2019 году — дочь Маро. Официальный брак они зарегистрировали только в 2022 году.

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