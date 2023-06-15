«Подставила»: Анастасия Волочкова нашла скрытые камеры в ванной

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что с содроганием вспоминает интервью журналистке Ксении Собчак, которое состоялось четыре года назад. Она заявила, что та «подставила ее позорнейшим образом». После ухода съемочной группы балерина нашла в доме скрытые камеры.

Волочкова заявила, что для интервью Собчак «ворвалась дом с камерами, залезла в тумбочки». Дальше, как заявила балерина, в самых интимных местах в доме были найдены устройства для скрытого наблюдения.

«Стояли скрытые камеры у меня в ванной! В купели я увидела скрытую камеру», - рассказала Волочкова, заметив, что Собчак ей «завидует».

Ранее балерина заявила, что собирается завязать с алкогольными напитками. Спустя неделю ее вновь заметили с бокалом в руке. Сама знаменитость никак не комментировала, почему так быстро сорвалась.

Недавно шоумен Стас Барецкий заявил, что Волочкова не контролирует дозировку выпитого. Он сообщил, что готов отвезти ее в наркологическую клинику, где кодируются богатые люди.