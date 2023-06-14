Шоумен Стас Барецкий хочет спасти балерину Анастасию Волочкову от алкогольной зависимости

Шоумен Барецкий заявил, что алкогольная зависимость балерины Волочковой связана с ее безответной к нему любовью. Он также добавил, что может организовать ее пребывание в наркологической клинике.

Об этом Стас сообщил Пятому каналу.

Экс-участник группы «Ленинград» также добавил, что много раз объяснял балерине, что не может быть с ней, так как находится в отношениях. Именно по этой причине отношения между ними невозможны.

Барецкий также добавил, что раньше они с Волочковой часто употребляли алкоголь вместе, но теперь балерина совсем перестала контролировать дозировку выпитого.

«Она начала себя чересчур плохо вести. Я готов даже отвезти ее в наркологическую клинику, я знаю хорошую, где реально помогают. Там кодируются богатые люди, работают очень хорошие врачи», — рассказал Барецкий.

Он также заявил, что если балерина не сможет побороть свою пагубную зависимость, ему придется забрать ее в наркологическую клинику, ведь простых разговоров в данной ситуации уже недостаточно.

Барецкий абсолютно уверен, что алкоголем танцовщица пытается заглушить нераздельную любовь. Понимая невозможность замужества с шоуменом, ее болезнь прогрессирует.

Ранее мы писали, что психиатр Василий Шуров обеспокоен зависимостью Волочковой.