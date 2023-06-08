Отказавшаяся от алкоголя балерина Анастасия Волочкова сорвалась и вновь начала пить

Недавно балерина Анастасия Волочкова шокировала поклонников заявлением, что решила завязать с алкогольными напитками. К такому решению она пришла после скандального интервью журналистке Алене Жигаловой, которое несколько месяцев обсуждалось в Сети. Однако, как выяснилось, сила воли у танцовщицы довольно слабая. Не прошло и недели, как она вновь была замечена с бокалом в руке.

Изначально, когда о пагубной привычке артистки только стали говорить, сама она не придавала этому особого значения. Волочкова считала, что контролирует ситуацию и не страдает алкоголизмом. Правда, отпуск на Мальдивах заставил ее изменить мнение. После него она вернулась с четким намерением навсегда отказаться от спиртного. Об этом она объявила на встрече с Прохором Шаляпиным.

Многие поклонники поддержали Анастасию и отметили, что она приняла верное решение. Но были и те, кто не поверил в серьезность слов экс-примы Большого театра. Недоброжелатели Волочковой писали, что она не сможет так легко изменить образ жизни, и оказались правы. В личном блоге танцовщица опубликовала новое фото, на котором запечатлела встречу с молодым человеком. На столе лежали цветы, а в руке у артистки был бокал с белым вином. Сама Анастасия предпочла никак не комментировать то, что так быстро сорвалась.

Ранее Волочкова призналась в Телеграм-канале, что ее обманул мошенник на полмиллиона рублей. Она призналась, что доверилась адвокату на инвалидной коляске, а он ее кинул. Теперь она намерена судиться и требовать справедливости.