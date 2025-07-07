Подросток из Армении выбежал на концерте Земфиры* на сцену и расплакался

Подросток из Армении выбежал на концерте Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) на сцену и расплакался. Об этом сообщает Telegram-канал Admin. Anshlak.

4 июля у певицы состоялся концерт в Армении, на который было продано более 22 тысяч билетов. В распоряжение источника попало видео, на котором подросток выбежал на сцену, обнял артистку и расплакался. В ответ на действия мальчика Земфира* притянула его к себе и продолжила петь.

Отмечается, что концерт начался после двухчасовой задержки. Что стало причиной этого — неизвестно. Однако, несмотря на долгое ожидание, зрители остались довольны мероприятием.

«Певица общалась с публикой, восторгалась Арменией и благодарила всех фанатов, которые приехали из России», — пишет о концерте источник.

Ранее концерт певицы Земфиры* отменили в Казахстане по «надуманной причине». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 31-летний певец Егор Крид разбил губу микрофоном на концерте в Санкт-Петербурге.

*признана иноагентом на территории РФ