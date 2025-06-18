«С самого начала все пошло не так»: Земфире* запретили выступать в Казахстане

Певица Земфира*(признана иноагентом на территории РФ) объявила, что не приедет с концертом в Казахстан. Выступление было отменено за две недели, как утверждает артистка, по «надуманной причине».

В личном блоге Земфира* опубликовала заявление, в котором обратилась к поклонникам и призналась, что пыталась спасти концерт. По словам певицы, шоу запретил ректор, курирующий стадион, на сцену которого должна была выйти вокалистка. Переговоры длились четыре месяца, однако ни к чему не привели. Земфира* пыталась перенести концерт на другую площадку, но в итоге ей отправили официальный отказ.

«С самого начала все пошло не так. <…> Мне очень жаль, я пыталась, Казахстан. Пыталась сгладить неловкость последней встречи, красиво попрощаться», - поделилась артистка.

Земфира* назвала казахскую публику «прекрасной» и поблагодарила за прошлые концерты и приятные воспоминания.

Напомним, что после начала СВО Земфира* уехала из России и перестала давать концерты в стране. Сейчас она выступает в основном в Европе.

Ранее у певицы Земфиры* обнаружили долг перед российской налоговой.

*Признана иноагентом на территории РФ