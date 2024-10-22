«Иначе бы резали»: актриса Алена Яковлева вышла на связь после госпитализации

Накануне актриса Алена Яковлева напугала поклонников, попав в НИИ им. Н.В. Склифосовского в Москве с подозрением на аппендицит. В беседе с mk.ru 63-летняя артистка рассказала о своем самочувствии и раскрыла, что с ней случилось на самом деле и почему ей потребовалась госпитализация.

По словам знаменитости, она уже чувствует себя лучше. Алена Яковлева отметила, что врачи не подтвердили подозрение на аппендицит. Однако актриса предпочла не раскрывать свой диагноз.

«Ничего уже, получше. Обошлись без операции, но будет, наверное, плановая попозже. Было подозрение на аппендицит, но не подтвердилось, иначе бы резали. Долго ставили диагноз — только вчера определили. Я бы не хотела вдаваться в подробности. Скажем так, это внутренние органы, желудочно-кишечный тракт. Но никакой катастрофы пока нет», — поделилась Алена Яковлева.

Артистка призналась, что виной всему стало то, что она могла «мало питаться» и иногда «что-то не то съесть». Алена Яковлева добавила, что сожалеет об отмене творческого вечера в Театре им. Е.Б. Вахтангова и других спектаклей с ее участием. Знаменитость предположила, что ее выпишут уже «через пару-тройку дней», и заявила, что планирует отправиться на гастроли.

«Я просто не хочу терять спектакли. <…> Мне очень обидно и жалко, и перед зрителями чувствую себя невероятно виноватой. Вчера творческий вечер в театре Вахтангова пришлось отменить, и сегодняшнюю постановку, и завтра», — высказалась актриса.

Напомним, 21 октября стало известно, что Алена Яковлева была госпитализирована в НИИ им. Н.В. Склифосовского в Москве с подозрением на аппендицит. В этот день артистка должна была присутствовать на творческой встрече в Театре им. Е.Б. Вахтангова, но ее доставили в больницу сразу после спектакля. Сообщалось, что знаменитость находится в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

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