Помогали задувать свечи: в Сеть слили видео с дня рождения Никиты Михалкова

Режиссер Никита Михалков отпраздновал 79-летие в ресторане в кругу семьи. В день рождения рядом с ним были гости, жена, дети и внуки.

Праздник у Михалкова состоялся еще 21 октября. Видео с дня рождения появилось только сейчас. Оно опубликовано на сайте Kp.ru.

На кадрах режиссер стоит в окружении близких – рядом жена Татьяна и дочери Анна и Надежда. Внук Иван помог Михалкову задуть свечи на большом роскошном торте.

В день рождения режиссер размышлял о работе. Он вспомнил, как одновременно снимал два фильма и спал по три часа в сутки, но был «невероятно счастлив», так как «горел» своим делом. Михалков считает: каждую новую картину надо снимать как первую и отдавать все силы.

Ранее Михалков назвал провинцию основой страны, потому что там «чище, естественней».