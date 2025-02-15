«Подобное видела только в кино»: Ксения Бородина рассказала о помолвке с возлюбленным

Ксения Бородина откровенно рассказала о помолвке с Николаем Сердюковым.

Телеведущая призналась, что ее впечатлил поступок возлюбленного: она уже трижды была в браке, но никто из бывших мужей не делал такие романтичные предложения руки и сердца.

Сердюков решил встать на одно колено и предложить Ксении выйти за него замуж во время закрытой экскурсии по Эрмитажу. Тогда Бородина растрогалась и согласилась. Пара планирует провести торжество уже этим летом. Девушка призналась, что нашла достойного мужчину, который уважает ее чувства и решения.

«Несмотря на то, что это будет третий брак в моей жизни, мне никто не делал предложение вот так красиво. Я подобное видела только в кино. Он всегда считается с моим мнением, для него важно, что я испытываю, и никогда не было такого, чтобы Коля заявил: "Так, я сказал, и мы это делаем". Он любит быть в центре внимания, но это же здорово. У него классное чувство юмора», — призналась Ксения в программе «Шоу Воли».

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина осудила хейтеров, высмеявших внешность Ирины Шейк.

Также сообщалось, что Люся Чеботина намекнула на расставание с бойфрендом.