«Женщины унижают женщин»: Ксения Бородина осудила хейтеров, высмеявших внешность Ирины Шейк

Ксения Бородина эмоционально высказалась о хейтерах, осудивших видео с «постаревшей» Ириной Шейк, где она рассказала о содержимом своей сумки Tory Burch. Модель снимали крупным планом, приближая ее лицом.

Некоторые блогеры рассмотрели появившиеся на лице Ирины морщины и засмеяли ее. После чего Ксения не смогла сдержаться и в грубой форме ответила хейтерам, подчеркнув, что модели тоже люди, которые со временем начинают стареть.

Телеведущая возмутилась теми, кто раскритиковал 39-летнюю актрису за внешние возрастные изменения.

«Комментаторы раскритиковали ее за морщины, главный токсичный коммент "время не щадит даже моделей". А модели что, бессмертные? Время идет, и оно меняет нас всех, это нормально, тыкать в это людей — ненормально. Самое ужасное, что женщины унижают женщин, культивируя "идеальность", вместо поддержки так и хочется спросить, а судьи кто? Или у нас все идеальные и нестареющие?» — эмоционально высказалась Бородина в личном блоге.

Поклонники Ксении поддержали ее мнение: «Все верно, надоели эти глянцевые лица», «Ирина — настоящая! За это ее все обожают. Она не пытается казаться идеальной», «Идеальных людей не существует, а Ирина по-настоящему прекрасна», «Я за честность во всем! Не может время не наложить свой отпечаток, Ксюша по всем права».

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