Поднял цену на 3 млн: раскрыт гонорар Меладзе на новогодние выступления

Валерий Меладзе увеличил гонорар до 15,5 млн рублей на новогодние выступления. У певца рекордная стоимость среди уехавших из РФ звезд. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Меладзе активно берёт заказы от россиян на предпраздничные выступления. При этом он увеличил гонорар на 3 млн рублей. За час мероприятия Валерий готов спеть «Красиво», «Океан и три реки», «Салют, Вера» и другие хиты.

Запросы у Меладзе довольно скромные. Он может остановиться даже в четырёхзвёздочном отеле. В номере должны быть банка варенья из черешни и чай, а в гримёрке — две бутылки Macallan 12-летней выдержки и газировка.

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