Подключили к ИВЛ: у актера Игоря Ясуловича ухудшилось состояние после четырех операций

Народного артиста Игоря Ясуловича подключили к ИВЛ после четырех операций. Отмечается, что 81-летнему актеру стало хуже. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным источника, знаменитость попал в больницу после жалоб на плохое самочувствие. Мужчине сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. После этого врачи приняли решение о дополнительном хирургическом вмешательстве. Они прооперировали брюшную полость и дополнительно вывели жидкость из дыхательных путей.

Сообщается, что Ясулович находится в реанимации. Было принято решение подключить пациента к аппарату ИВЛ.

Ранее мы писали о том, как сын актера Игоря Ясуловича прокомментировал госпитализацию отца. По словам мужчины, актер планово лег в больницу. Подробностей наследник сообщаться не стал, ссылаясь на врачебную тайну.

Стало также известно о состоянии госпитализированной актрисы Татьяны Васильевой. Звезду выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Известен диагноз, который поставили пациентке – церебральный атеросклероз и признаки церебральной микроангиопатии.