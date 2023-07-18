Сын народного артиста Игоря Ясуловича прокомментировал срочную госпитализацию отца

Сын актера Игоря Ясуловича рассказал, что его отца госпитализировали планово. Алексей Ясулович поспешил успокоить поклонников. Об этом сообщает телеканал «360».

Наследник звезды дал комментарий телеканалу и отметил, что «ничего экстраординарного в этом нет». Ранее сообщалось, что мужчину экстренно доставили в больницу.

«Игорь Николаевич госпитализирован планово. Все нормально, все подконтрольно», — сказал Алексей.

Сын знаменитости не стал рассказывать, что на самом деле происходит с актером, ссылаясь на врачебную тайну.

Широкую известность Игорю Ясуловичу принесли роли в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Статский советник». Он озвучивал персонажей серии мультфильмов «Шрек», картин «Светская жизнь», «Сонная лощина», «Пятый элемент».

Ранее мы писали о том, что по информации Telegram-канала Mash, Игорь Николаевич попал в больницу из-за повреждения почек. Отмечается, что Ясулович перенес два хирургических вмешательства – в его почки установили специальные трубки, по которым будет выводиться лишняя жидкость. Планируется провести еще одну операцию.