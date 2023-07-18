Известен диагноз: в больнице приняли решение по поводу актрисы Татьяны Васильевой

Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Известен диагноз, который поставили звезде – церебральный атеросклероз и признаки церебральной микроангиопатии. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным источника, результаты МРТ подтвердили, что у актрисы есть проблемы с сосудами головного мозга. Инфаркт не подтвердился.

Напомним, что 76-летняя артистка была госпитализирована в медучреждение 14 июля. Васильева почувствовала себя плохо ночью, после того как хотела встать с постели. У нее сильно закружилась голова. Звезда страдает от хронической гипертензии, поэтому приняла препарат, но ничего не помогло. Тогда решено было позвонить в скорую помощь.

Врачи приняли решение положить женщину в отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Она находилась в состоянии средней тяжести. Выяснилось, что ее мозг не получает достаточного питания. Именно поэтому Татьяна Григорьевна страдала от сильных головокружений и даже могла упасть в обморок. Отмечается, что капельницы в таком случае помогают лишь ненадолго.

После выписки актрисе рекомендовали следить за здоровьем: пить больше воды и заниматься гимнастикой. Ее предупредили, что в случае ухудшения, необходимо срочно показаться профильному специалисту.

Ранее мы писали, что актера Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из-за повреждения почек. Сын знаменитости при этом рассказал, что это была плановая госпитализация.