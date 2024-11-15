45-летний Витас изменился до неузнаваемости и ужаснул фанатов: вот, как теперь выглядит певец
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Пользователи Сети активно обсуждают новое фото певца Витаса. Поклонники артиста отмечают, что он сильно изменился и стал непохож на себя. Снимок публикует Telegram-канал «Светские хроники».
45-летний Витас уже давно выступает в Китае и почти не появляется на публике в России. Невозможно его увидеть и на светских мероприятиях в Москве, поэтому многие фанаты не знают, как сейчас он выглядит. А артист уже давно перестал быть стройным темноволосым мужчиной. Волосы вокалиста поседели, а в теле добавились лишние килограммы.
«Время, куда ты летишь», «Эм, время, стопе», «Капец, кто следующий в списке тех, кто орет мне в лицо, что окончательно юность испарилась», - пишут пользователи.
Отметим, что Витас не отказывается выступать на корпоративах в России. В СМИ сообщали, что певец запрашивает гонорар в размере 5 миллионов рублей. Также в райдере прописаны шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сливки, фрукты и шоколад. На алкоголь у вокалиста стоит запрет.
Ранее Витас подарил дочери дорогой подарок и довел ее до слез.