45-летний Витас изменился до неузнаваемости и ужаснул фанатов: вот, как теперь выглядит певец

Пользователи Сети активно обсуждают новое фото певца Витаса. Поклонники артиста отмечают, что он сильно изменился и стал непохож на себя. Снимок публикует Telegram-канал «Светские хроники».

45-летний Витас уже давно выступает в Китае и почти не появляется на публике в России. Невозможно его увидеть и на светских мероприятиях в Москве, поэтому многие фанаты не знают, как сейчас он выглядит. А артист уже давно перестал быть стройным темноволосым мужчиной. Волосы вокалиста поседели, а в теле добавились лишние килограммы.

«Время, куда ты летишь», «Эм, время, стопе», «Капец, кто следующий в списке тех, кто орет мне в лицо, что окончательно юность испарилась», - пишут пользователи.