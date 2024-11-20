Находящийся в рехабе рэпер Гуф хочет дать концерт с электронным браслетом. Артист просит врачей покинуть заведение на один вечер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Если медики согласятся на условия Гуфа, то 22 ноября состоится его концерт в Москве. В этот день артист впервые в истории шоу-бизнеса выйдет на сцену в браслете. По информации источника, Алексею Долматову нужно лечиться еще 28 дней, но ради поклонников он готов покинуть рехаб.

Отмечается, что в состоянии музыканта есть улучшения.

На данный момент представители Гуфа не комментировали новость о возможном концерте.

Ранее Гуф назвал бредом слухи о ломке в рехабе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анна Семенович вышла в свет с женихом и объявила о свадьбе в следующем году.