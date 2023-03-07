«Подарил самое дорогое, что у меня было»: Басков сделал любовное признание Успенской

Золотой голос России Николай Басков рассказал об особых отношениях с королевой шансона Любовью Успенской. 46-летний певец так подружился с коллегой, что его вовсю сватают к ее дочери Татьяне Плаксиной. При этом некоторые не исключают, что сама Любовь может положить глаз на «натурального блондина». Артист не скрывает, что неравнодушен к ней.

В интервью Успенская заявляла, что они с Николаем стали друг другу родственниками. Ведь артист отдал женщине котенка, которого родила его любимица Шанель. Кошка породы скоттиш-фолд часто появляется в микроблоге исполнителя. Одного из котят Басков отдал Успенской, а другого – Григорию Лепсу.

Знаменитость пообщался с журналистами и рассказал, что его любимица снова была на свидании, поэтому скоро у нее, возможно, появятся котята. Но Николай помнит о тех малышах и часто интересуется их жизнью. Он поддерживает связь с Любовью Залмановной, которая регулярно присылает ему фотографии питомца. А недавно котенок даже помог коллегам избежать обид друг на друга.

Басков признался, что совсем забыл поздравить Успенскую с днем рождения. В конце февраля он был так занят, что забыл о таком важном дне. На следующий день он связался с певицей, которая могла на него обидеться.

«Я позвонил Любови со словами: «Люба, дорогая. Ты меня прости. Лучше поздно, чем никогда. Я тебя поздравляю». (А тогда я еще был не в Москве). И Люба говорит: «Мог бы прислать цветочек или подарок», на что я ответил: «Люба, ну какой подарок?! Я тебе подарил самое дорогое, что у меня было, первый помет, первого котенка. Это твоя радость?» – поделился Николай.

Артист добавил, что звезда согласилась с ним и простила за все. Таким образом им удалось избежать ссоры.

Ранее мы писали о том, как Николай Басков устроил скандал на премии и публично высмеял Киркорова. После этого в Сети заговорили о вражде между коллегами. Светловолосый певец прокомментировал слухи, которые ходят вокруг их с поп-королем отношений.