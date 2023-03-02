«Разобрал все локоны»: Николай Басков устроил скандал на премии и публично высмеял Киркорова

Совсем недавно все представители шоу-бизнеса собрались вместе по случаю вручения музыкальной премии «Виктория». Мероприятие запомнилось не только головокружительными нарядами звезд, но и неловкой ситуацией, которая в очередной раз произошла между Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

Исполнитель хита «Натуральный блондин» примерил на себя роль ведущего церемонии. Весь вечер он находился в прекрасном настроении и развлекал публику искрометным юмором. Однако ситуация резко обострилась, когда на сцену пригласили Филиппа. Басков стал открыто издеваться над коллегой и высмеивать его пристрастие к пластическим операциям.

«У Филиппа скидка на следующую операцию, а теперь ему надо аккуратно сесть, чтобы швы не разошлись», — иронизировал Николай.

Также певец прошелся и по новому имиджу Киркорову. Напомним, что совсем недавно поп-король отечественной эстрады сменил короткую стрижку на белокурые локоны. Вот почему внешность артиста также стала поводом для шуток Баскова.

«Купил дреды SHAMANa. Я все палатки оббегал, но сказали, что локоны разобрал Киркоров», — колко высказался певец.

После подобных заявлений Николай решил немного сгладить ситуацию и сообщил: все это он делал ради увеселения публики.

Ранее Филипп Киркоров отреагировал на критику в свой адрес. Музыкант откровенно рассказал, обижают ли его нападки со стороны публики. Подробности читайте в этой статье.