«Долго не видимся»: Басков поделился новыми подробностями о «творческой перепалке» с Киркоровым

Совсем недавно в отечественном шоу-бизнесе прошло мероприятие, которое собрало всех звезд. Речь идет про музыкальную премию «Виктория». Мероприятие запомнилось не только головокружительными нарядами знаменитостей, но и скандалом, произошедшим между Басковым и Киркоровым. Пригласив на сцену Филиппа, Николай стал публично высмеивать его пристрастие к пластическим операциям. Прошелся исполнитель хита «Натуральный блондин» и по новому имиджу Киркорова. В новом интервью для издания «Teleprogramma» Басков рассказал, чем закончилась эта история.

По словам музыканта, новости о скандале — это выдумка прессы. На самом деле между ним и Филиппом дружеские отношения, вот почему они регулярно друг друга поддерживают.

«У нас всегда с ним что-то. Мы так долго не видимся, и у нас вечно начинается творческая художественная перепалка. Не надо нас разводить по разные стороны», — высказался Басков.

Кроме того, певец считает: он и Киркоров — два самых ярких персонажа в отечественном шоу-бизнесе, именно поэтому публике всегда интересно наблюдать за их взаимоотношениями. Однако Николай заявил: подобное не является поводом для того, чтобы добавлять в его общение с Филиппом «перчинку».

Ранее похудевший после операции Басков откровенно заговорил о своем здоровье. Музыкант немногословно заявил: «Надо держаться». Что именно хотел сказать Николай — смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой появились новые детали о самочувствии Льва Лещенко. Коллега 81-летнего мужчины призвал всех обратить внимание на его возраст. Подробности читайте в этой статье.