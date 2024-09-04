Почти ослеп на один глаз: актер Валерий Афанасьев готовится к операции

Валерий Афанасьев практически ослеп на один глаз. Из-за этого могут отменить спектакль с участием 75-летнего народного артиста.

Как сообщает Mash, у артиста начались еще два года назад проблемы с сетчаткой правого глаза. Афанасьева лечили внутриглазными инъекциями для сохранения зрения — это отчасти ему помогло.

Издание отмечает, что к проблеме с сетчаткой добавилась катаракта, которая влияет на зрительную функцию. Теперь артисту советуют лечь в больницу на операцию. Он готовится к госпитализации.

За свою карьеру Валерий Афанасьев снялся в более 200 фильмах. Сейчас актер играет в постановках «Женитьба», «Игроки», «Петр I», которые идут в московских театрах.

У артиста есть награды и звания, в том числе – заслуженного артиста РСФСР. Но, мужчина признался, что получил его не с первого раза.

До этого мы писали, что Александр Буйнов отреагировал на слухи о госпитализации из-за рецидива рака. Актер заявил, что абсолютно здоров.