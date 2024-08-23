«Позволил себе»: Валерий Афанасьев рассказал, как пропил звание заслуженного артиста

Актер Валерий Афанасьев рассказал, как пропил звание заслуженного артиста. Он смог получить его только со второй попытки. Подробностями своей жизни он поделился в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Знаменитости исполнилось 75 лет, поэтому он принимает поздравления. Оказалось, что в его жизни случались взлеты и падения, иногда в этом он был виноват сам.

Афанасьев сделал головокружительную карьеру, у него за плечами более двух сотен ролей в фильмах и телесериалах, а также работа в театре. У него есть награды и звания, в том числе – заслуженного артиста РСФСР. Но, мужчина признался, что получил его не с первого раза.

«В те годы, когда был объявлен сухой закон, я позволил себе прийти бон кураж на спектакль. В это время решался на верхах вопрос моего звания. Конечно, оно и вся документация были потом на четыре года запрятаны», – поделился артист.

Через какое-то время Афанасьеву дали звание. Звезда признавался, что в 90-е часто выпивал, а потом в его жизни наступили удивительные перемены.

Ранее мы писали о том, что похудевший на фоне болезни Лев Лещенко появился на «Новой волне» в Сочи. Мужчина сбежал от журналистов. На мероприятии были и другие артисты, в том числе Филипп Киркоров, который поразил всех накачанным телом и бицепсами.