«Почему я должна платить»: подруга Жанны Эппле пытается вернуть 9 миллионов, которые ей одолжила

Подруга Жанны Эппле пытается вернуть 9 миллионов, которые ей одолжила.

Более 15 лет назад актриса попросила у Капитолины Полянской 154 тысячи евро в долг. Тогда Жанна пообещав вернуть долг частями, выплачивая его до 2020 года. Эппле отдала треть долга, а затем перестала платить. Из-за чего начались судебные разбирательства.

Уже в марте 2023 года Тверской суд Москвы постановил взыскать с Жанны 102 тысячи евро долга и 6 179 евро процентов. После этого Эппле решила подать на банкротство, так как была не в состоянии выплатить сумму. Из-за этой процедуры актриса уже лишилась досутпа к банковским счетам и картам, а финансовый управляющий выделяет ей прожиточный минимум в размере 24 тысяч рублей.

Однако сама Полянская заявила, что сейчас проверяется ее имущество.

«Как раз сейчас идет учет ее имущества. А это в том числе квартира, на которую она и брала деньги у меня... Почему я должна платить за ее детей? За мой счет они и так уже выращены и выпущены в свет», — отметила Капитолина в шоу «Ты не поверишь!».

Ранее мы писали о том, что актриса Жанна Эппле не подтвердила информацию о проблемах со здоровьем.

Также сообщалось, что Инстасамка решила купить футбольный клуб за 300 млн рублей.