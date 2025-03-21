Актриса Жанна Эппле не подтвердила информацию о проблемах со здоровьем

Заслуженная артистка РФ Жанна Эппле прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о проблемах со здоровьем. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась звезда сериала «Бальзаковский возраст», подобные сведения не соответствуют действительности. Актриса уточнила, что с ней все в порядке, она продолжает работать.

«Успокойтесь, пожалуйста, все со мной хорошо. Я в институте на занятиях со студентами», - рассказала Эппле.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Жанне Эппле экстренно потребовалась помощь медиков из-за самолечения. Знаменитость пожаловалась на сильные боли в области живота. Уточняется, артистка в течение нескольких лет самостоятельно принимала разные лекарства — на какое-то время боль проходила, однако потом возвращалась снова.

Как выяснили журналисты, при диагностике у Эппле якобы обнаружили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке.