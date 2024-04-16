Почему Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме

На концерте в Костроме певец Григорий Лепс выбил телефон из рук девушки. Поступок народного артиста возмутил общественность. Одна из зрительниц рассказала, что музыкант так поступил из-за навязчивости фанатки.

Очевидица присутствовала в тот момент на концерте и видела случившееся. По ее словам, девушка была навязчива и никак не отреагировала на просьбу артиста отодвинуть телефон чуть дальше.

«С телефоном ничего не случилось, он просто упал. Она претензий никаких не высказывала, по крайней мере сразу после и до конца концерта, дальше не знаю», — сообщила она Газете.Ru.

Видео, как Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки недавно появилось в Сети. Артист утверждал, что девушка якобы очень близко поднесла его. Он сначала вежливо попросил убрать гаджет, но она проигнорировала просьбу и продолжила снимать.

Ранее певец Сергей Трофимов осудил Лепса за конфликт с фанаткой на концерте. Подробнее читайте здесь.