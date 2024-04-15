«Мы отличаемся от бабуинов»: Трофимов осудил Лепса за конфликт с фанаткой на концерте

Певец Сергей Трофимов осудил коллегу Григория Лепса за конфликт с фанаткой на концерте в Костроме. Напомним, что артист выбил из рук девушки телефон за то, что она слишком близко снимала его на видео. Трофимов поделился своим мнением о ситуации в беседе с изданием «Абзац».

Инцидент произошел 13 апреля в Костроме. Лепс выступал на сцене и в какой-то момент заметил, что одна из поклонниц слишком близко его снимает. СМИ пишут, что звезда сначала подал ей знак убрать устройство, но она не поняла. Тогда он «ударил по телефону фанатки».

Сергей Трофимов заявил, что в данном случае не хочет принимать какую-либо сторону. Но поведения артиста он не понимает.

«Зачем у девушки из рук что-то выбивать? У нас для разрешения конфликтов существует речь, которой мы отличаемся от бабуинов, все можно объяснить словами. Но ее я тоже не поддерживаю. Зачем лезть к артисту вот так внаглую? Он же ее попросил этого не делать», – порассуждал Трофимов.

СМИ отмечают, что в результате случившегося пострадавших не было, а поклонница не держит обиду на исполнителя хита «Натали».

Ранее певица Лолита рассказала о том, как ее при всех унизила Пугачева. Она вспомнила об этом в интервью журналистке Ксении Собчак, которое она выпустила к 75-летию Аллы Борисовны.