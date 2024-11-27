Побывавший во всех странах мира Артемий Лебедев назвал лучшие

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев перечислил страны, поездки в которые произвели на него наилучшее впечатление. Об этом он заявил в подкасте певца Филиппа Киркорова, запись которого доступна во «ВКонтакте».

Блогер подтвердил, что побывал во всех странах мира. Он уточнил, что около ста из них заслуживают внимания.

«Италия, конечно, само собой. Япония», — ответил он на просьбу Киркорова назвать топ-пять посещенных им стран.

Лебедев также включил в список лучших стран в мире Боливию и Малави.

Согласно информации на официальном сайте Артемия Лебедева, к настоящему моменту он посетил 265 государств и различных территорий. Сейчас ему осталось побывать только на Малых Тихоокеанских отдаленных островах США.

Ранее Артемий Лебедев назвал самую привлекательную артистку в России.

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