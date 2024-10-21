Артемий Лебедев раскрыл проблему номер один России

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, какую проблему России он считает наиболее важной. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей на своей странице «ВКонтакте».

«У России есть одна, просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты», — поделился дизайнер.

Блогер напомнил, что для того, чтобы напечатать многие знаки препинания в русском языке, необходимо нажимать на клавишу Shift. При этом в латинской раскладке клавиатуры все знаки препинания находятся в нижнем регистре, и нажимать дополнительные клавиши не нужно. Лебедев отметил, что мер для решения этой проблемы не предпринимается, однако это должно быть приоритетной задачей.

«По какой-то причине российское государство с этим не борется, хотя на самом деле это должна быть проблема номер один, которую нужно начать решать прямо завтра», — добавил он.

Ранее мы писали, что Артемию Лебедеву без объяснения причин запретили въезд в Латвию.