«Поборемся!»: ослепший на один глаз актер из «Полицейского с Рублевки» готовится к химиотерапии

Актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов заявил, что ослеп и ждет химиотерапию после рецидива рака мозга. Его слова передает StarHit.

В начале лета у актера случился судорожный приступ. Роман не стал отрицать, что спустя семь лет у него произошел рецидив рака. По словам знаменитости, из-за болезни он ослеп на правый глаз. Теперь Попов готовится к химиотерапии.

«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся!» — признался артист.

Роман сообщил, что до курса лечения продолжит сниматься в кино. Правда, какие-то планы ему пришлось скорректировать: Попов отказался от поездки на детский кинофестиваль в Артеке.

Ранее актер Роман Попов рассказал о самочувствии после судорожного приступа. Подробности читайте в этой новости.

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