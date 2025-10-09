Победившая рак телеведущая Сабина Пантус рассказала о панике перед обследованием

Победившая рак Сабина Пантус рассказала о панике перед обследованием. Телеведущая поделилась переживаниями в Telegram-канале.

Сабина Пантус готовится к контрольному обследованию, после которого ей скажут, отступила болезнь или нет. Телеведущая вспоминает, что в прошлый раз перед походом к врачу впала в истерику. Она была убеждена: если у нее что-то выявят, то лечение продолжаться не будет. Спустя время Сабина осознала, что ее суждения были ошибочными.

«Понятно, что это был абсолютно иррациональный и деструктивный подход. Но на тот момент я еле-еле выкарабкивалась после операции и химиотерапии. Воспоминания были свежи и тяжелы», — рассказала знаменитость.

На сегодняшний день Сабина чувствует себя более уверено, однако полностью избавиться от переживаний ей не удалось.

«Пройти обследование и выдохнуть еще на полгода. И, да, даже если что-то найдут, буду лечиться!» — резюмировала она.

Ранее победившая рак ведущая Сабина Пантус рассказала о возвращении на телевидение. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что 77-летнего Михаила Шуфутинского госпитализировали с подозрением на рак.