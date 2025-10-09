Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали: что известно про состояние артиста

Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали. Его госпитализировали с подозрением на рак. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, весной у 77-летнего артиста обнаружили опухоль. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, так как был риск, что новообразование злокачественное. Операция прошла успешно, и вскоре певца выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям и сейчас активно гастролирует по стране. Ему рекомендовали наблюдаться у онколога.

На данный момент представители артиста не комментировали новость о проблемах со здоровьем.

