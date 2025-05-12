Победившая рак ведущая Сабина Пантус рассказала о возвращении на телевидение. Об этом стало известно «Страстям».

Телеведущая Сабина Пантус была одной из постоянных экспертов шоу «На самом деле» на Первом канале. В 2022 году программа закрылась, а Сабина пропала с телеэкранов. Позже она объявила, что заболела раком.

В интервью «Страстям» Пантус призналась, что сейчас чувствует себя хорошо — у нее не обнаружены ни метастазы, ни опухоли.

При этом телеведущая готова вернуться на ТВ, если ее вновь позовут.

«Я этого не исключаю, если у меня будут какие-то интересные предложения, интересные проекты, почему бы нет? Сил достаточно. Энергия есть. Работать умею», — заявила она.

Полное интервью с Сабиной Пантус о борьбе с раком, хейтерах и проекте «Оголенная» читайте по ссылке.