По стопам Блиновской: счета Насти Ивлеевой могут заблокировать из-за огромного долга перед ФНС

Блогер Настя Ивлеева, устроившая «голую» вечеринку в конце декабря, задолжала налоговой более 11 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ивлеева должна ФНС 11 217 613 рублей. Однако налоговая не трогала счета компании «Коленки Пчелы», в которой блогер значится соучредителем. Если она не оплатит все вовремя, то ее счета заблокируют и запретят выезд за границу.

Телеведущая пока никак не комментировала данную информацию.

В конце 2023 года Настя устроила «голую» вечеринку. Тогда она устроила скандальную вечеринку с «голым» дресс-кодом. После этого и ее саму, и гостей стали «отменять» на ТВ и в шоу-бизнесе. Филиппу Киркорову, Диме Билану, Лолите Милявской, Ксении Собчак пришлось записать видеоизвинение за визит на тусовку. А сама Настя ушла «в тень» на несколько месяцев.

Недавно блогер вернулась в социальные сети. Спустя несколько месяцев в блоге Насти появились первые публикации.

Ранее Ольга Бузова «наградила» блогера Настю Ивлееву в номинации «кринж 2024 года». По мнению артистки, именно организатор «голой» вечеринки как никто другой заслуживает это звание.