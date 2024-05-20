Блогерша Настя Ивлеева вернулась в соцсеть после скандала с «голой» вечеринкой
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Блогерша Настя Ивлеева вернулась в соцсеть после скандала с «голой» вечеринкой. Спустя несколько месяцев в блоге Насти появились первые публикации.
Весной 2024 года Ивлеева удалила из соцсети все фотографии и отказалась от ведения блога. 20 мая на странице блогерши появились первые публикации после затишья. Настя показала своего добермана по кличке Юра и рассказала о занятиях спортом.
Ивлеева заявила, что хочет научиться отжиматься и подтягиваться. Блогерша качает руки и работает со своим весом, чтобы достичь цели.
«Особенно хочу уметь подтягиваться! Не знаю, почему ко мне пришел этот запрос, но коль он есть, надо выполнять», — высказалась знаменитость.
Напомним, что в конце 2023 года Настя устроила «голую» вечеринку. После мероприятия блогерша столкнулась с критикой россиян и культурой отмены. Тогда Ивлеева отказалась от ведения соцсетей и публичной жизни.
Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева может вернуться на телевидение после скандальной «голой» вечеринки. Подробности читайте в этой новости.
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