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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 мая 2024, 14:44
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Блогерша Настя Ивлеева вернулась в соцсеть после скандала с «голой» вечеринкой

Блогерша Настя Ивлеева вернулась в соцсеть после скандала с «голой» вечеринкой

© Starface.ru

Блогерша Настя Ивлеева вернулась в соцсеть после скандала с «голой» вечеринкой. Спустя несколько месяцев в блоге Насти появились первые публикации.

Весной 2024 года Ивлеева удалила из соцсети все фотографии и отказалась от ведения блога. 20 мая на странице блогерши появились первые публикации после затишья. Настя показала своего добермана по кличке Юра и рассказала о занятиях спортом.

Ивлеева заявила, что хочет научиться отжиматься и подтягиваться. Блогерша качает руки и работает со своим весом, чтобы достичь цели.

«Особенно хочу уметь подтягиваться! Не знаю, почему ко мне пришел этот запрос, но коль он есть, надо выполнять», — высказалась знаменитость.

Блогерша Настя Ивлеева вернулась в соцсеть после скандала с «голой» вечеринкой

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что в конце 2023 года Настя устроила «голую» вечеринку. После мероприятия блогерша столкнулась с критикой россиян и культурой отмены. Тогда Ивлеева отказалась от ведения соцсетей и публичной жизни.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева может вернуться на телевидение после скандальной «голой» вечеринки. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что блогер Мария Погребняк выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
звездные скандалы
Настя Ивлеева