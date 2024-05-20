Блогерша Настя Ивлеева вернулась в соцсеть после скандала с «голой» вечеринкой. Спустя несколько месяцев в блоге Насти появились первые публикации.

Весной 2024 года Ивлеева удалила из соцсети все фотографии и отказалась от ведения блога. 20 мая на странице блогерши появились первые публикации после затишья. Настя показала своего добермана по кличке Юра и рассказала о занятиях спортом.

Ивлеева заявила, что хочет научиться отжиматься и подтягиваться. Блогерша качает руки и работает со своим весом, чтобы достичь цели.

«Особенно хочу уметь подтягиваться! Не знаю, почему ко мне пришел этот запрос, но коль он есть, надо выполнять», — высказалась знаменитость.