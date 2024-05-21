Телеведущая Ольга Бузова назвала блогера Настю Ивлееву «кринжем 2024 года»

Телеведущая Ольга Бузова «наградила» блогера Настю Ивлееву в номинации «кринж 2024 года». По мнению артистки, именно организатор «голой» вечеринки как никто другой заслуживает это звание.

Бузова появилась на премии «Moda Topical» и пообщалась с журналистами. Обычно экс-звезда «Дома-2» предпочитает не обсуждать других звезд в своих интервью, но в этот раз сделала исключение. У нее спросили, кто в текущем году уже успел стать самым главным «кринжем». Сначала Ольга не поняла, что это означает, но после уточнения сразу же назвала только одно имя – Настя Ивлеева. Видео с ответом телеведущей опубликовали в Telegram-канале Rocket News.

Напомним, что звезда «Монастыря» действительно очернила свою репутацию еще в конце 2023 года. Тогда она устроила скандальную арт-выставку, после которой и ее саму, и гостей стали «отменять» на ТВ и в шоу-бизнесе. Филиппу Киркорову, Диме Билану, Лолите Милявской, Ксении Собчак пришлось записать видеоизвинение за визит на тусовку. А сама Настя ушла «в тень» на несколько месяцев.

Лишь весной Ивлеева впервые после скандала дала интервью, в котором заявила, что организовала не то мероприятие и не в то время. Также она призналась, что после вечеринки тайно посетила Донбасс.

Ранее Настя Ивлеева вернулась в соцсеть после скандала с «голой» вечеринкой.