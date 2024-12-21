«По старой попсовой привычке тянет открыть звезду»: Игорь Крутой заявил, что ему не для кого писать песни

Композитор Игорь Крутой пожаловался на отсутствие молодых исполнителей, для которых хотелось бы написать новые хиты. Музыкант признался, что испытывает некоторый творческий кризис.

Как отметил Крутой, за последние десять лет он успел поработать с Дмитрием Хворостовским, Ларой Фабиан, Суми Джо, Аидой и другими исполнителями.

«Уровень исполнителей был настолько высок, что сейчас я на полном ходу остановился. Для кого писать? Да, меня, конечно, по старой попсовой привычке тянет открыть звезду, написать хиты. Но это общая какая-то история. Пока все равно я работаю, потому что не работать нельзя», — приводит слова Крутого StarHit.

Он также отметил, что в детстве никогда мечтал стать композитором, так как увлекался футболом. В музыкальное училище он пришел лишь по наставлению мамы.

Ранее певица Ирина Аллегрова, которая еще недавно заявила об уходе со сцены, внезапно изменила решение. 72-летняя артистка посетила юбилейный вечер Игоря Крутого в Москве и намекнула, что ждет от композитора новую песню.

Также певец Андрей Губин, который уже много лет не выступает на сцене из-за серьезного заболевания, снова появился на публике. Автор хита «Мальчик-бродяга» посетил юбилейный вечер Игоря Крутого 8 ноября.