«Не пора бы уже?»: Ирина Аллегрова передумала уходить со сцены и потребовала песню у Игоря Крутого

Певица Ирина Аллегрова, которая еще недавно заявила об уходе со сцены, внезапно изменила решение. 72-летняя артистка посетила юбилейный вечер Игоря Крутого в Москве и намекнула, что ждет от композитора новую песню. Об этом сообщает StarHit и публикует соответствующие кадры.

После одного из недавних выступлений Ирина Аллегрова впервые за долгое время пообщалась с журналистами и объявила о завершении карьеры. Однако 9 ноября певица снова появилась на сцене – она выступила на творческом вечере, посвященном 70-летию Игоря Крутого, исполнив сразу несколько композиций. Прямо со сцены артистка обратилась к композитору, выразив надежду на продолжение сотрудничества.

«Очень надеюсь, что эта песня не последняя у нас с тобой. Очень надеюсь», — заявила Ирина Аллегрова перед исполнением одной из композиций.

В ответ Игорь Крутой раскрыл, что певица уже давно предлагала ему создать совместную песню, но воплотить ее идею в жизнь до сих пор не получалось.

«Это она так интеллигентно рассказывает. На самом деле, два года назад она позвонила и сказала: „Ты не хочешь написать песню? Пора бы уже!“» — рассказал композитор.

Тогда Ирина Аллегрова перед залом повторила свое предложение.

«Ты ждешь, что я еще раз так скажу? Я при всех говорю: „Не пора бы вообще, а? А то что-то ты какой-то ветреный стал!“» — обратилась знаменитость к другу.

Напомним, новость о том, что Ирина Аллегрова собирается уйти со сцены, появилась в конце августа этого года. Тогда певица появилась на фестивале «Новая волна» в Сочи и отказывалась от разговоров с прессой. Как оказалось, за кулисами артистка призналась коллегам, что устала от внимания публики и в скором времени планирует завершить карьеру.

Ранее мы писали о том, что Игорь Крутой впервые прокомментировал скандальное поведение Ирины Аллегровой.