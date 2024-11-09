Прятался в зале среди зрителей: ушедший со сцены Андрей Губин замечен на юбилейном вечере Игоря Крутого

Певец Андрей Губин, который не выступает на сцене из-за серьезного заболевания уже много лет, снова появился на публике. Автор хита «Мальчик-бродяга» посетил юбилейный вечер композитора Игоря Крутого в Москве. Об этом пишет StarHit и публикует соответствующие кадры.

8 ноября на сцене «Live Арена» прошел творческий вечер, посвященный 70-летию Игоря Крутого. В концерте приняли участие друзья и коллеги композитора, которым он подарил их главные хиты: Валерий Леонтьев, SHAMAN, Филипп Киркоров, Николай Басков, Леонид Агутин, Люся Чеботина, Лолита и другие.

На мероприятии также был замечен и Андрей Губин, который пришел поддержать композитора. Певец весь вечер находился в зале и так и не вышел на сцену. Уже долгие годы музыкант не выступает с концертами из-за тяжелого заболевания, но Игорь Крутой пытается помочь ему возобновить карьеру. Так, 23 августа на «Новой волне — 2024» в «Сириусе» состоялся творческий вечер в честь артиста. По слухам, певец доверяет только продюсеру и с его поддержкой готов снова выйти на сцену.

Напомним, в последний раз певец появился на сцене в 2005 году. Тогда Андрей Губин выступил в Москве, а затем внезапно пропал. Позднее музыкант объяснил, что незадолго до последнего появления на сцене он серьезно заболел.

Андрей Губин пользовался огромной популярностью в 1990-е годы и стал одним из самых продаваемых музыкальных артистов в России, а также самым продаваемым артистом 1990-х и 2000-х годов. Однако в 2010 году певцу диагностировали левостороннюю прозопалгию лица (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли в области лица). Из-за недуга у артиста есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. С тех пор уже много лет он не выступает на сцене.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Крутой заговорил про возвращение Андрея Губина на сцену.