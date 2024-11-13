«По примеру Семенович»: Анна Калашникова готовится к рождению двойни

40-летняя певица Анна Калашникова села на диету, чтобы родить двойню. Артистка рассказала о подготовке к беременности в беседе с Kp.ru.

В Москве состоялась премьера сериала «Плевако», которую посетили многие звезды. Не стала исключением и Калашникова. Выйдя на красную дорожку, знаменитость рассказала журналистам о желании вновь стать мамой. По словам Анны, ее сын просит братика или сестричку. Сама же певица мечтает о рождении двойни или близнецов.

«Я ещё год назад по примеру Ани Семенович заморозила яйцеклетки и сейчас работаю с врачами над тем, чтобы снова стать мамой», — высказалась знаменитость.

Певица призналась, что проходит гормональную терапию, из-за которой набрала вес. Теперь Анна работает с диетологом, который корректирует питание. Калашникова считает, что организм будет готов к беременности после похудения.

«Уже скинула 5 кило, нужно ещё пару кило убрать и организм будет готов к зачатию двойни. Стать мамой близняшек или двойняшек — моя давняя мечта», — рассказала Анна.

Певица совмещает диету с массажем и плаванием. Калашникова хочет, чтобы после родов она осталась стройной. При этом избранник Анны отговаривает ее от похудения.

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