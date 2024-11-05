Анна Калашникова назвала свой ежемесячный платеж по ипотеке за элитную квартиру в Москве

Певица и модель Анна Калашникова в этом году приобрела квартиру в элитном ЖК Москвы за 250 млн рублей. Звезде пришлось взять ипотеку, чтобы стать владелицей роскошной недвижимости. Артистка рассказала, что за нее платит ежемесячно 408 тыс. рублей.

Несмотря на приличную сумму, Анне сказали, что платеж, на самом деле, невелик. Калашниковой удалось взять ипотеку под 17,5% годовых, когда сейчас средние ставки составляют 21−22%.

«Пока я делаю только ежемесячные платежи. Досрочно гасить не получается из-за больших трат на ремонт», — объяснила знаменитость mk.ru.

Анна старается подзаработать, чтобы в дальнейшем активнее гасить ипотеку. Она призналась, что в ее графике много концертов, особенно востребована певица в Дубае. Ноябрь и декабрь Калашниковой предстоит много трудиться.

Отметим, что площадь жилья составляет 298,9 квадратных метра. В квартире пять комнат, она находится на 33 этаже 35-этажного дома.

Напомним, недавно Калашникова рассказала, что у нее появился обеспеченный избранник, которого она скрывает от публики. Мужчина радует любимую дорогими подарками: он купил ей часы за 2 млн рублей и золотой браслет Cartier.