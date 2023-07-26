По примеру Нюши: певица Жасмин начала продавать одежду

Российская певица и актриса Жасмин распродает гардероб на пять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

45-летняя звезда соцсетей недавно выставила свои вещи на продажу. Теперь любой желающий может купить одежду, обувь и даже сумки певицы. Жасмин разместила целых 140 объявлений.

Если девушка продаст все товары, то сможет выручить 5 миллионов 687 тысяч рублей. Самой дорогой позицией стала сумка за 260 тысяч рублей, а самый бюджетный лот – кроссовки на каблуке, которые стоят 7 тысяч рублей.

Но Жасмин не первая из звезд шоу-бизнеса, кто начал распродавать свою одежду. Недавно этим же занялась популярная певица Нюша. По словам артистки, все ее вещи находятся в хорошем состоянии.

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