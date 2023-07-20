Избавляется от брендов: Нюша выставила свои вещи на продажу

Популярная певица Нюша начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка утверждает, что все вещи, которые она продает, находятся в хорошем состоянии. Купить у Нюши можно девять предметов гардероба: среди них платья, юбки и худи. Самый дорогой товар – это платье на выход, которое стоит 38 тысяч рублей. На продаже вещей девушка планирует заработать 167,5 тысячи рублей.

Недавно Нюшу раскритиковали за поступок в самолете. В Сеть попало видео, где звезда сажает мать и детей в эконом-классе, а сама уходит в бизнес. Мама певицы Ирина Шурочкина объяснила такое поведение дочери нехваткой мест в бизнес-классе.

Ранее мы писали, что после встречи с Аллой Пугачевой в Юрмале Кристина Орбакайте улетела отдыхать. Этим летом артистка где только не побывала: в начале июля она уехала в Италию, потом остановилась в Монако, затем навестила звездную маму в Юрмале, после чего снова отправилась в Италию. Сейчас певица находится в Греции.