Начало конца: парапсихолог раскрыла судьбу брака Екатерины Шпицы

Парапсихолог Джулия Лу увидела в браке актрисы театра и кино Екатерины Шпицы серьезные проблемы. Специалист даже предположила, что в скором времени пару ждет расставание. Об этом сообщает газета «Дни.ру».

Напомним, первым мужем Екатерины был российский каскадер Константин Адаев. В браке у них родился сын Герман. Через какое-то время молодые люди развелись, хотя до сих пор находятся в теплых дружеских отношениях. Так, экс-супруги часто отдыхают вместе с ребенком и готовы на все ради того, чтобы Герман рос в атмосфере любви.

Долгое время актриса старалась поменьше говорить о личной жизни. Она не афишировала свои романы, пока не повстречала фотографа Руслана Панова. Екатерина вышла замуж во второй раз в 2020 году. Сейчас супруги активно делятся счастливыми кадрами в социальных сетях.

Только вот парапсихолог Джулия Лу уверена, что у Шпицы с мужем достаточно сложные отношения.

«И это можно назвать началом конца. Пару может ждать расставание в 2025 году», – добавила она.

При этом эксперт не исключает, что через два-три года у Екатерины будет стремительный карьерный рост, который продлится пять лет. Но это возможно, только если актриса справится с остальными событиями в жизни.

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