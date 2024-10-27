«По моим дизайнам»: Ирина Болгар заявила, что это она повлияла на стиль Павла Дурова

Ирина Болгар заявила, что создала личный стиль Павла Дурова.

Девушка вернулась в социальные сети с новым заявлением в сторону создателя Telegram. Ирина призналась, что именно она повлияла на стиль миллиардера.

По словам Болгар, она занималась дизайном всей одежды Дурова, в которой он появлялся на светских мероприятиях или научных конференциях. Она считает, что внесла большой вклад в его внешность, ведь именно одежда помогла создать образ настоящего бизнесмена. Для этого девушке пришлось проделать большую работу и перебрать все возможные варианты, чтобы соответствовать моде.

«Я создала дизайны одежды, которые, на мой взгляд, лучше всего отражали личность Павла. Воротники-стойки на пиджаках, черные шелковые рубашки, запонки, пуговицы на заказ с волком по моим эскизам, идеально пошитые брюки, кашемировые пальто — вся одежда была изготовлена по моим дизайнам и из тканей, которые выбрала я. Создала ему капсульную коллекцию одежды, которая сочетается друг с другом», — поделилась Ирина в личном блоге.

Напомним, что ранее Болгар утверждала, что Дуров обязан ей своим успехом, так как она помогала с созданием социальных сетей.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня осудила требующую у Дурова миллиарды Ирину Болгар.

Также сообщалось, что Ирина Болгар раскритиковала передачу Малахова о ней.