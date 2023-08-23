60-летний артист Сергей Зверев признался, что теряет зрение

Звездный парикмахер, певец и телеведущий Сергей Зверев публично признался, что с возрастом стал терять зрение. На прошедшей недавно презентации собственного клипа «Ты - моя суперзвезда» он не смог даже прочитать текст, написанный на листке бумаги. Как оказалось, сейчас 60-летний артист вынужден носить очки, чтобы видеть.

Отметим, что свой юбилей Зверев отметил буквально месяц назад. Он отправился к близким на Байкал и провел свой день рождения только в кругу семьи. Сам Сергей считает, что у него нет возраста, но, конечно, определенные изменения с ним на седьмом десятке произошли. И хоть в целом со здоровьем у стилиста все в порядке, зрение у него все-таки страдает. «Я ничего без очков не вижу», - цитирует слова Зверева издание PROZVEZD.

Также Сергей поделился на презентации, как ему удается в 60 выглядеть на 20 лет младше. Он признался, что ничего сверхъестественного не делает. Даже не сидит на диетах. Он в принципе считает, что соблюдение правильного питания – это не его, так как он постоянно ест по ночам.

Ранее Сергей Зверев попал в скандал из-за сына. Наследник стилиста заявил, что тот помогает финансово вовсе не семье, а своей помощнице.