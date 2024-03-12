«По-другому быть не может»: Тарасова назвала виновного в допинг-скандале Валиевой

Татьяна Тарасова считает, что допинг Камиле Валиевой мог дать только тренер. Татьяна Анатольевна высказалась о допинг-скандале фигуристки в эфире шоу «Жизнь и судьба».

В январе 2024 года стало известно о дисквалификации Камилы Валиевой. Фигуристку отстранили от соревнований, тренировок, лишили наград из-за запрещенного вещества в пробе. Спортсменка заявила, что не принимала осознанно допинг. Татьяна Тарасова считает, что в ситуации Камилы виновна ее тренер. Она отметила, что спортсмен никогда не возьмет таблетку у доктора.

«Без тренера у нас ничего не делается. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» — высказалась Тарасова.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что значит для карьеры Валиевой ее исключение из сборной. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Камиле Валиевой могут увеличить срок дисквалификации за участие в шоу в Китае. Юрист Анна Анцелиович высказалась о ситуации фигуристки.