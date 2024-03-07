«Будет работать»: Татьяна Тарасова отреагировала на исключение Камилы Валиевой из сборной России

Исключение фигуристки Камилы Валиевой из списка кандидатов в сборную России ничего не значит для ее карьеры. После возвращения она продолжит работать.

Об этом телеканалу «360» сказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Для карьеры уже ничего не значит», - высказалась Тарасова и отметила, что это означает дисквалификацию.

«И когда она выйдет обратно, она будет работать», — добавила тренер.

Олимпийская чемпионка и депутат ГД Ирина Роднина заявила, что Валиева два года не сможет выступать как профессиональная спортсменка, а дальше продолжит карьеру.

Напомним, стало известно об исключении Валиевой из числа кандидатов в сборную РФ. Это связано с дисквалификацией, которую принял Спортивный арбитражный суд. По его решению, 17-летняя Валиева вернется в профессиональный спорт в декабре 2025 года.

Ранее фигуристка Татьяна Навка сообщила, что Валиева сможет выступать в ее шоу.