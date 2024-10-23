По делу Эльмана Пашаева задержали адвоката Фаика Гасанова

По делу Эльмана Пашаева задержали его сослуживца и адвоката Фаика Гасанова. Предположительно, Эльман через подельника предлагал заключенным за деньги отсидеться в тылу в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает Mash, задержанный — «правая рука» командира Виктора Москаленко. Он — земляк Пашаева, с которым у него была тесная дружба. Вероятно, через Фаика шли деньги Эльману.

На данный момент сотрудники военно-следственного управления СКР активно допрашивают бойцов. Они интересуются подробностями службы Пашаева: в каком ПВД находился, сколько людей успел оставить в тылу и знал ли о его схемах командир. Фаика Гасанова уже доставили в Москву на допрос.

Ранее суд Москвы отклонил апелляцию Эльмана Пашаева на арест и оставил его в СИЗО. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Юрий Башмет через суд пытается выписать пятерых экс-жильцов новой квартиры.