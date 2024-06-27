Экс-возлюбленный Равшаны Курковой станет папой в третий раз

Илья Бачурин рассказал о беременности возлюбленной, которая младше его на 28 лет. Пара поделилась радостной новостью в соцсети.

Илья Бачурин состоит в отношениях с Александрой Наумовой. Избранница продюсера младше его почти на 30 лет, однако разница в возрасте не стала для них преградой. Как выяснилось, пара готовится к пополнению: Наумова находится на пятом месяце беременности.

В Сети появился ролик, на котором Александра запечатлена в коротком топе и юбке. В кадре заметен ее округлившийся живот.

«Вот что может быть с вашим прессом из восьми кубиков, если поселить там сладкую булочку. Ровно пять месяцев, плюс один красавчик на эту планету», — сообщила Наумова.

Отметим, что для Бачурина это будет третий ребенок. Ранее он состоял в отношениях с Равшаной Курковой и Надеждой Сысоевой.

Ранее ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова заявила, что родила дочь дома. Подробности читайте в этой новости.

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